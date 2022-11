Ballet d'étourneaux, beau mais très bruyant

C'est un ballet dans le ciel, une danse presque millimétrée. Des étourneaux par milliers se regroupent en plein centre-ville, un spectacle fascinant chaque soir à la tombée de la nuit. "C'est joli. Après, quand ils sont posés sur les arbres c'est un peu embêtant. On essaye d'éviter un petit peu de passer dessous histoire de ne pas avoir des déjections", confie une habitante. Alors, gare à ceux qui stationnent au mauvais endroit. Pour Mégane, pas question de laisser sa voiture là. Dans l'appartement juste en face, Danielle en a assez. Pour les faire fuir, à la maison, chacun a sa solution. Heureusement, la nuit, les étourneaux offrent quelques heures de répit jusqu'à leur réveil au lever du soleil. C'est là que Clément Deroulez sort son appareil. "Là, je pense que dans l'arbre il y en a au moins 2 500 minimum. Les étourneaux reviennent toujours au même endroit parce que c'est un peu comme leur maison", explique-t-il. Les étourneaux y resteront jusqu'en février avant de partir pour de nouveaux horizons vers les pays de l'Est. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, R. Cann