Les bals country, des danses qui créent des liens

Danse américanisée mais d'origine européenne, la country créée des liens entre les amateurs. Pour ces derniers, c'est presque une seconde famille. Au Tablier, pour le bal du samedi soir, chacun apprend les chorégraphies respectives pour chaque chanson. Il y a une centaine d'enchaînements à retenir. Il faut juste savoir mémoriser et se concentrer. Mais le plus important quand on participe à un bal country, c'est de s'amuser et de partager des moments de vie.