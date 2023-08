Bandas, les fanfares de l’Ovalie

Autour d’un match de rugby, il y a forcément une banda. À chaque rencontre, les musiciens sont là avec leurs tambours et leurs trompettes pour enflammer le stade. Que ce soit un match amateur ou une rencontre internationale, comme ici, à Nantes (Loire-Atlantique), les musiciens font lever le public. Banda rime forcément avec rugby. C’est un incontournable dans les stades ou sur les plages. Tendez l’oreille, ils déambulent partout au gré de leurs envies. Ces fanfares sont originaires du Sud-Ouest, lancées au début des années 60, avec pour seul but animer les ferias en défilant dans les rues. Eux sont champions d’Europe des bandas, mais tous amateurs. Étudiants ou retraités, ils sont parfois une cinquantaine à s’entraîner ensemble… comme une équipe de rugby. La fête, c’est tout l’esprit des bandas. Certains traversent le pays pour les voir jouer : "On avait envie de les rencontrer. Et on attend qu’ils viennent à Marseille". Le rendez-vous est pris. La Coupe du monde de rugby va faire résonner les bandas partout dans l’Hexagone. TF1 | Reportage C. Abel, D. Piereschi, G. Vuitton