Banque alimentaire : l'opération "Chasseurs du coeur" est en marche pour les défavorisés

Grâce aux dons des chasseurs à la banque alimentaire, les défavorisés seront bien servis pendant les festivités. Les salariés de la Fondation Saint Jean de Dieu ainsi que certains chasseurs ont décidé d'offrir à ces bénéficiaires une ambiance familiale et chaleureuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.