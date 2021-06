Banque : cette agence des Vosges va rejoindre la longue liste de celles qui ont fermé

Le 9 juillet prochain, cette agence ferme définitivement. Pour la première fois en cent ans, le bourg de Docelles (Vosges) n’aura plus de banque. Ses 900 habitants devront faire quinze kilomètres aller/retour pour rencontrer un conseiller. "On a des voitures mais c’est quand même facile quand on a tout sur place" ; "Il faut penser aux personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer", se plaignent certains. Mais la Caisse d’épargne, comme de nombreux autres réseaux bancaires, juge qu’il n’y a plus assez de passages aux guichets, surtout avec le développement des services en ligne. Pour les commerces du village, c’est la disparition du distributeur, en plus de l’agence, qui risque de les pénaliser. "C’est vraiment désolant. Le distributeur, c’est le coup de grâce", affirme Bernard Saffers, masseur-kinésithérapeute. Le maire, lui aussi, veut agir. "C’est encore un service qui, normalement, se prétend au niveau de ses clients qui va partir", pointe-t-il. Depuis dix ans, l’Hexagone a perdu 3 700 agences bancaires mais il en reste encore 32 000. C'est l’un des plus vastes réseaux en Europe.