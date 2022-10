Banques alimentaires, les oubliées du bouclier tarifaire

Chaque matin, 500 tonnes de produits arrivent dans cette banque alimentaire dijonnaise. Il y a des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande ou du poisson qu'il faut trier et stocker avant de les distribuer aux associations." Ces trois chambres-là, représentent les deux tiers de notre consommation en électricité, globalement. Si on a un plan d'économie d'énergie à faire, on ne pourra pas faire l'impasse là-dessus", nous confie Olivier Samier, directeur de la banque alimentaire de Dijon (Côte-d'Or). Avec 450 mètres carrés de chambre froide, la facture d'électricité explose. On constate environ 30% de hausse en un an et encore plus dans les mois qui viennent. Car les banques alimentaires ne bénéficient pas du bouclier tarifaire énergétique. La seule solution pour tenir serait d'éteindre la chambre froide le mois prochain. Moins d'espaces de stockage signifie donc moins de nourritures distribuées aux plus démunies. C'est un crève-cœur pour les 250 bénévoles de l'association. La fédération française des banques alimentaires a alerté les pouvoirs publics et les parlementaires. Sans aides, les 110 antennes du territoire auront du mal à traverser l'hiver. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin