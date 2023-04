Banques : des achats qui vous rapportent !

C'est un geste qui vous permet de dépenser, mais aussi désormais de gagner de l'argent. En payant par carte bleue dans les supermarchés, certains clients peuvent obtenir, grâce à leur banque, un remboursement d'une partie de leur ticket de caisse. Un système de cashback encore peu connu par la clientèle. En fonction des enseignes, le remboursement va de un à 15% du montant total de la facture. Dans ce supermarché, c'est en moyenne 5%, et ce, quel que soit le produit. Pour les clients, "c'est toujours ça". "Avec l'augmentation, c'est sûr que c'est important", confient certains. Société Générale, Crédit Agricole, Banque Postale... de plus en plus de banques mettent en place ce nouveau service. Chez BNP Paribas, 200 000 clients se sont inscrits sans frais supplémentaire. En effet, il s'agit d'un programme gratuit et les versements se font automatiquement sur le compte. Les sommes sont versées un à trois mois après l'achat. Grâce à ces remboursements, les enseignes comme les banques espèrent attirer de nouveaux clients. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Baqué, B. Poizeuil