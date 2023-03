Banques : des retraits qui coûtent plus cher

Vous êtes de plus en plus nombreux à la dégainer à la moindre occasion. La carte bancaire semble avoir détrôné les espèces. "Les gens n'ont quasiment plus d'espèces, ils ne paient qu'avec leurs cartes bleues", explique une vendeuse. Conséquence, les Français retirent beaucoup moins et les distributeurs deviennent moins rentables. Pour y remédier, les banques vous font souvent payer plus cher lorsque vous retirez ailleurs que dans votre propre agence bancaire. Cela vous coûtera, en moyenne, près de treize euros par an contre moins de neuf euros il y a deux ans, une augmentation de 50%. En effet, pour les associations de consommateurs, les banques en profitent pour alourdir la facture. "On paie déjà une cotisation annuelle de 42 euros qui devrait couvrir ce type de frais", explique Lionel Maugain, chef de rubrique banque chez 60 Millions de consommateurs. Pour réduire les frais, quatre grandes banques se sont alliées. À partir de la fin de l'année, leurs clients pourront retirer de l'argent gratuitement dans n'importe quel distributeur de ces quatre banques. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin