Banques : les seniors face au défi du numérique

Se déplacer auprès de son conseiller bancaire, l'habitude est bien ancrée, notamment chez les personnes âgées. Cependant, les opérations sur le téléphone ou les ordinateurs sont de plus en plus courantes. Une situation jugée difficile par plus de 15% des Français. "A mon âge, je ne suis pas intéressé. Je préfère que les gens travaillent", "je ne suis pas moderne. Je vais avoir 90 ans", lancent des passants. Cette transition forte des banques vers le numérique n'a pas forcément facilité la vie de Michel qui fait confiance à la même agence depuis près de 50 ans. Sur Internet, les banques l'assurent, les opérations numériques sont pratiques, sécurisées et accessibles. Depuis quatre ans, Isabelle gère le paiement de ses salariés directement avec son téléphone. Ensuite, nous rencontrons Monique, une secrétaire médicale à la retraite. Depuis 1970, elle a pris l'habitude de noter sans exception sur ses cahiers la moindre de ses dépenses. Les services en ligne, eux, restent très difficiles d'accès pour les plus de 75 ans car plus de la moitié n'ont pas Internet.