Banquier, épicier, les buralistes se réinventent

On a pris l'habitude de retirer ses colis chez les buralistes. Alors, pourquoi pas de l'argent ? Chez ce buraliste, comme dans une vingtaine d'autres bureaux de tabac dans le pays, on peut trouver un distributeur de billets, exactement comme dans une banque. C’est un service essentiel ici et il est très prisé. Un client sur quinze vient pour retirer un peu d'argent sur son compte. Le distributeur est installé depuis un an et demi. Pour le gérant, les retombées sont donc excellentes. La baisse de la consommation de tabac force les buralistes à se renouveler. Pour gagner leur vie autrement, ils sont devenus épiciers ou relais postaux. Dans cet autre bureau de tabac, on peut faire des photocopies, effectuer sa demande de carte grise, et même le plus étonnant, trouver des articles de pêche ou un ordinateur en libre-service pour payer ses amendes. Depuis 2018, l’État propose une aide financière à tous les buralistes pour les aider à diversifier. Plus de 4 000 en ont déjà bénéficié. TF1 | Reportage T. Copleux, A. François-Poncet