Bar-le-Duc : l'épépinage des groseilles à la plume d'oie est une fierté

L'épépinage des groseilles est un savoir-faire qui a bien failli disparaître. Il consiste à sélectionné le fruit un à un sur une grappe, pour les épépiner ensuite avec une plume d'oie. Il y a cent ans, les épépineuses étaient une centaine à exercer ce travail autour de la ville. Pour cause, le climat et la terre du sud de la Meuse se prêtent bien à la culture des groseilles. Une fois cueillie, la dernière artisane confiturière de Bar-le-Duc les rachète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.