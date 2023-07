Barbecue, plancha... faut-il passer à l'électrique ?

Depuis un an, Jean-Marc est passé à l'électrique et il ne regrette pas son choix. Presque instantané, il suffit de brancher une prise et de régler le thermostat pour faire cuire tous les aliments, notamment des toasts de chèvre, de la viande et même des fruits en dessert. Autre avantage : avec l'électrique, cuisiner à l'extérieur même en plein été ne représente plus aucun risque. Autour de la table, sa famille note une autre amélioration. Le rendu est maîtrisé, il y a plus de rater sur un barbecue. Mais dans le sud-ouest, l'électrique ne fait pas encore l'unanimité. Si le barbecue traditionnel est beaucoup plus difficile à allumer et à nettoyer, son goût serait incomparable. Nous avons pu le vérifier dans un magasin spécialisé. La grande majorité des clients achètent des barbecues au charbon. Pour eux, il n'y a même pas de débat. Charbon, gaz ou électrique, dans cet établissement, il y a plus de 400 références, des modèles de toutes les tailles et à tous les prix. Une fois l'appareil choisi, n'oubliez pas l'ingrédient essentiel d'un bon barbecue : être entouré de ses amis pour le partager. TF1 | Reportage Y. Chambon, H. Villatte, J. Gardet