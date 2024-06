Barbecue : une règlementation très encadrée ! Le 13H à vos côtés

Depuis jeudi, on a basculé en été. L'heure de ressortir les barbecues du garage. Mais il y a des règles à connaître. Dans certaines résidences, sortir le barbecue est interdit. Relisez bien le règlement intérieur de votre copropriété ou appelez votre syndicat avant d'acheter vos grillades. Cela peut être dangereux, mais aussi pour éviter de gêner vos voisins. En revanche, il n'y a aucune restriction pour la plancha électrique. Pour une maison individuelle, tout dépend de la ville où vous habitez. Il y a des arrêtés municipaux qui interdisent purement et simplement les barbecues. Là encore, renseignez-vous, mais cette fois-ci auprès de votre mairie. Dans les départements à risque pour les incendies, la préfecture peut mettre son veto pour éviter tout départ de feu accidentel, y compris chez vous, dans votre jardin ou votre résidence. Quand c'est autorisé, il peut y avoir des querelles entre voisins sur la fumée et sur les odeurs de barbecue. Dans ce cas, il faut être un peu tolérant et accepter le barbecue de son voisin, sauf s'il y a ce qu'on appelle "trouble anormal de voisinage", autrement dit, si vous avez une bonne raison de vous plaindre. Ani Basar