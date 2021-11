Barcelone : les éternels travaux de la Sagrada Familia reprennent

Ils sont de nouveau là, à immortaliser ces tours dansant avec les grues. La Sagrada Familia a retrouvé ce qui lui manquait le plus : ses visiteurs. Il faut dire qu'il y a encore quelques mois, le monument le plus visité d'Espagne sonnait creux, de quasiment cinq millions de touristes annuels à zéro. Les premiers à investir les lieux savourent leur chance. C'est un temple de la démesure, jusqu'à la durée de ses travaux, débuté il y a déjà 140 ans. Ils sont financés en grande partie par les touristes. Les visites génèrent à elles seules 110 millions d'euros chaque année. Avec le retour des touristes, les travaux ont donc pu reprendre, en grande pompe. Pour marquer le coup, la presse du monde entier a été invitée. Une réalisation supervisée par Jordi Fauli, l'architecte en chef. Il veille toujours au respect du plan imaginé par Gaudi. L'astre à douze branches sera bientôt déposé à 138 mètres du sol, sur la deuxième plus haute tour de la basilique. La fin des travaux était initialement prévue pour 2026, soit un siècle après la mort d'Antoni Gaudi. TF1 | Reportage J. Garrel, R. Cadoret