Barèges : à la découverte de l'auberge Chez Louisette et de ses bons petits plats anciens

Située à près de 1 600 mètres d'altitude, l'auberge Chez Louisette est un endroit incontournable pour un séjour en montagne à Barèges, dans les Hautes-Pyrénées. La propriétaire accueille en personne chaque client, et cela depuis plus de 50 ans. La cuisine de l'auberge, quant à elle, se démarque par des plats à base de produits régionaux qui mettent à l'honneur la simplicité et l'authenticité des lieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.