Baromètre des régions : il fait bon vivre en Bretagne

Tous les matins à La Roche-Bernard (Morbihan), ce couple de commerçants débute sa journée en se baladant. Mais la recette pour vivre bien dans sa région dépend d'autres choses : "les gens ici sont sympas et honnêtes. On est venu ici aussi pour les enfants pour qu'ils aient une vie beaucoup plus saine et apaisée". Selon le baromètre des territoires, la Bretagne et les Pays de la Loire sont en tête de classement où l'on se sent bien. Ces deux frères se sont installés entre les deux régions il y a quelques années, sans regret : "plutôt que d'être une fourmi dans une grande ville, je préfère avoir une vie un peu plus humaine", "ce sentiment de liberté, on a l'impression de pouvoir faire ce que l'on veut". La Bretagne est la région où l'on se sent le plus en sécurité dans l'Hexagone, selon le sondage. Impossible pour Robert de s'imaginer quitter sa région : "c'est un art de vivre ici. Il n'y a pas ce stress permanent. Les gens vivent au ralenti, mais ils vivent bien". À quelques kilomètres de là, la région des Pays de la Loire est la plus optimiste du pays. Il n'y a pas de doute, l'Ouest a toujours la cote et elle le rend bien. TF1 | Reportage M. Monnier, N. Cressman