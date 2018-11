Les Baronnies, un petit pays niché au pied des Pyrénées

Les Baronnies offrent une superbe vue en montgolfière. Le paysage de cette vallée nichée au pied des Pyrénées se révèle au petit matin. Et avec les couleurs de l'automne, il apporte encore plus de magie. Au fond de la vallée se trouve une forêt de buis et de chêne tortueux qui recèle la Gourgue d'Asque. Les habitants appellent aussi ce lieu mystérieux "la petite Amazonie". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.