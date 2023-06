Destruction du barrage de Kakhovka : nous avions pu le visiter il y a un an

Au petit matin, voici le barrage de Nova Kakhovka partiellement détruit. L'eau s'engouffre dans un trou béant et menace désormais près de 80 villes en aval. Près de 16 000 habitants pourraient être inondés, notamment à Kherson. Notre envoyé spécial en Russie était l'un des rares journalistes à avoir pu visiter le barrage. "C'est un ouvrage de trois kilomètres de long et seize mètres de haut. Les militaires russes nous avaient emmenés là-bas parce qu'ils étaient fiers de nous montrer ce barrage qui permettait d'alimenter en eau la Crimée", explique Jérôme Garro. Depuis la libération de Kherson en novembre dernier, le barrage était devenu une cible potentielle pour le Kremlin. Les deux camps s'accusent mutuellement de cette destruction. Seule certitude : ces inondations vont compliquer une éventuelle reconquête ukrainienne des territoires occupés par les Russes. A 150 kilomètres en amont du barrage, la centrale nucléaire de Zaporijia est l'objet de toutes les inquiétudes. Ses systèmes de refroidissement alimentés par le barrage pourraient ne plus fonctionner. L'Ukraine dénonce un crime contre l'environnement. Environ 150 tonnes d'huile de moteur se sont déversées dans le Dniepr. TF1 | Reportage H. Dreyfus, H. Garro, M. Kherraji