Barrage détruit en Ukraine : Kherson, une ville partiellement inondée

Dans un quartier de Kherson (Ukraine), l’eau est montée de plus de trois mètres. Plus de 17 000 personnes ont dû être évacuées dans la région. Des habitants viennent constater les dégâts et tentent de récupérer quelques affaires. Il est extrêmement compliqué de comprendre les conséquences de la destruction de ce barrage. En effet, il y a des mines à la dérive, devant les villes et les villages. Les combats continuent et on entend des bombardements au loin. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la centrale de Zapporijia, qui est située en amont du barrage, ne pourra plus pomper les eaux du Dniepr d’ici trois jours afin de refroidir ses réacteurs. Elle devra le faire dans des bassins d’urgence. La situation reste très précaire alors que la Russie et l’Ukraine continuent de s’accuser mutuellement de la destruction de ce barrage. TF1 | Duplex B. CHRISTAL