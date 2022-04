Bas les masques : le rouge à lèvres revient

Elles vous diront toutes que quelque chose a changé depuis quelques semaines. Un geste retrouvé et des couleurs qui redonnent le sourire aux femmes : "Je remets du rouge à lèvres, ça fait du bien au moral" ; "Remettre un peu de rouge à lèvres, pour une femme, c’est sympa" ; "Avec le masque, ça tâchait, donc, ça ne servait à rien". Un accessoire au placard depuis deux ans. Les ventes s’étaient effondrées. Dans les boutiques, les rayons sont à nouveau pleins. Les ventes ont d'ailleurs bondi de 35% en quelques jours. Une folle envie de rouge pour Sandra : "J’adore ! Ça fait un grand bien déjà de voir le visage. En plus, ça va être l’été, donc, on espère qu’on n’aura plus de masque". Et de voir la vie en rose pour Sarah : "C’est le plaisir de maquiller un peu son visage, et en plus les lèvres. C’est un petit truc, mais ça fait toujours la différence". Alors, messieurs, il en faut peu pour les rendre heureuses. Après des mois ternes, osez les couleurs ! Au programme : rouge aux lèvres et baume au cœur pour célébrer le printemps, et même faire venir le soleil. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone