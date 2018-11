Bas-Rhin : la neige recouvre les cols vosgiens

A Champ du Feu, dans le Bas-Rhin, les déneigeuses ont repris du service. Il est tombé près de cinq centimètre de neige. Chacun a ressorti sa combinaison et ses gants. Les amateurs de ski n'attendent plus que les stations soient fin prêtes pour les accueillir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.