Bas-Rhin : un nouveau numéro pour réduire la saturation des urgences

Le 116 117 a un nouveau numéro de téléphone gratuit pour obtenir une aide médicale. Cette ligne nous permet d'obtenir rapidement un avis médical au lieu de se rendre directement aux urgences. Un médecin régulateur élabore un premier diagnostic avant d'orienter ou non le patient vers un généraliste via une application. Cette dernière est testée depuis le mois de novembre 2018 dans le Bas-Rhin et est utilisée par plus d'une centaine de médecins.