Baskets : la fin des cordonniers ?

D’année en année, les étagères de la boutique de Christian Rebenne se sont clairsemé. Artisan cordonnier depuis 55 ans, il a vu défiler les modes et une tendance porte particulièrement préjudice à son commerce. "Le matin, comme le soir, quand je rentre chez moi, tous les gens, à 99%, sont habillés avec des baskets", explique-t-il. Comment le contredire lorsque dans les rues, nous ne voyons presque que des baskets ? D’ailleurs, devant ou dans sa boutique, beaucoup semblent avoir délaissé les chaussures de ville. Les sneakers et les baskets représentent plus de 60% du marché français du soulier. Alors, pour survivre, Christian a dû se diversifier. Mais à bientôt 80 ans, il aimerait surtout pouvoir profiter de sa retraite. "J’aimerais vendre le fonds avec ce qui est à l’intérieur pour que ça continue sur place. Si je n’y arrive pas, je cherche quelqu’un qui ne reprend que le matériel, qui va s’installer en dehors de Pau", confie-t-il. Dans l’Hexagone, le nombre d’artisans cordonniers est passé de 45 000 dans les années 50 à 3 000 aujourd’hui. Dans les cinq prochaines années, 500 à 600 cordonniers vont fermer pour cause de départ en retraite. TF1 | Reportage H. Villate, J. Rivarin