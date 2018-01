Le basque : une langue pleine de richesses

Dans une ferme basquaise, les échanges familiaux se font encore en langue basque. Les habitants perdurent cette pratique qui, selon eux, reflète leur identité. La langue basque est bien connue comme étant la langue régionale la plus préservée de l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.