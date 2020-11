Bataclan : cinq ans après l'attentat, toujours des stigmates dans le quartier

Dans le quartier du Bataclan, il est impossible de passer devant le bâtiment en ignorant la plaque commémorative ainsi que tous les souvenirs qui y sont associés. Elle rappelle en effet les attentats du 13-Novembre qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. D'ailleurs, le lieu est devenu symbolique si bien qu'il est particulièrement bien protégé. La stèle commémorative, quant à elle, est toujours fleurie par les habitants et les proches des victimes. Les habitants du quartier s'accordent à dire que la ville ne sera plus normale. Selon une riveraine, cet événement a comme massacré ses souvenirs de jeunesse. Pourtant, personne n'a fui après les attentats et il n'y a pas de crise immobilière. On constate par contre un esprit de résistance. "Il faut toujours être là et montrer qu'on est plus fort que ça", nous a confié une habitante. Néanmoins, dès qu'il y a des attaques, les souvenirs remontent et rappellent des moments difficiles.