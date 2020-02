Bataille de fleurs au carnaval de Nice, un événement haut en couleur

Les défilés de bataille de fleurs figurent parmi les plus grands moments du 186ème carnaval de Nice. Un résultat impossible sans les 500 artistes qui participent à la fête. Mais les stars des rues, ce sont surtout les quinze chars monumentaux, parés de couleurs végétales. Les spectateurs, eux, n'ont qu'un seul objectif : repartir avec un bouquet de fleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.