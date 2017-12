La bataille du pain est relancée

La Confédération des boulangers souhaiterait supprimer la loi imposant la fermeture par semaine d'une boulangerie. Pour les boulangers, ouvrir en continu est tout bonnement inconcevable, surtout pour ceux qui n'ont qu'un jour de repos. Si les producteurs de pain ouvraient tous les jours, il faudrait engager plus de personnels. Ce qui n'est pas possible. Pour les clients, il serait plus judicieux de garder un jour de repos hebdomadaire mais pas le même jour pour toutes les boulangeries. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.