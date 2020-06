Bateau : la période de carénage bat son plein chez les plaisanciers

L'entretien annuel d'un bateau s'effectue au printemps. Mais à cause du confinement, beaucoup de plaisanciers ont dû attendre avant de se mettre au carénage. Sur le port de Cassis et celui de Marseille, les propriétaires de bateaux ont commencé à enlever toutes les concrétions avant de mettre une couche de peinture sur les coques. Et après le carénage, place à un petit apéro entre amis, en attendant que la peinture soit totalement sèche.