Les bateliers célèbrent la 15ème édition du festival Temps Fête

À bord des vieux gréements et au son des chants marins, les bateliers célèbrent le festival maritime Temps Fête. Près de 600 bateaux se sont rassemblés dans le port de Douarnenez pour partager des savoirs ancestraux et rencontrer les équipages respectifs. Les 100 000 visiteurs attendus ont jusqu'au dimanche 29 juillet 2018 pour admirer à quai ou en mer ce majestueux ballet de voiliers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.