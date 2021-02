Une cagnotte en ligne pour la commune de Varenne-l'Arconce

Varenne-l'Arconce est une commune rurale de 118 habitants et sans aucun commerce. Mais chaque jour, la liste des travaux à faire s'allonge. Élu en mai dernier, le maire Paul de Launay décrit une situation financière catastrophique. Le village est endetté jusqu'en 2035. Il a dû emprunter pour financer la construction d'un nouveau cimetière et la rénovation de 2,5 km de voirie. Face à ces nombreuses dépenses, la mairie en appelle à la solidarité de la population. Une cagnotte en ligne a été lancée. Et pour montrer l'exemple, le maire et ses adjoints ont divisé par deux leurs indemnités. "Notre rémunération mensuelle nette devrait être de 340 euros. Et donc actuellement, après l'avoir réduit de 50%, nous sommes à tout petit moins de 170 euros", explique Armand Bernard, deuxième adjoint au maire. La commune a déjà reçu 6 420 euros sur les 100 000 euros espérés, auxquels s'ajoutent des dons reçus directement en mairie. Varenne-l'Arconce espère aussi rénover son église, classée monument historique. Le montant des travaux s'élève à 1 200 000 euros.