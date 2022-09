Bâtiments fissurés, évacuations en urgence

Aurélie et Patrick n'ont pas dormi de la nuit. Ils doivent partir de chez eux en urgence. Depuis cet été, cette famille avec trois enfants voit apparaître des fissures dans toute la maison. "On a des enfants et tout, c'est un peu inquiétant", confie le père de famille. Aidés par la mairie, ils vont devoir retrouver un logement pour au moins trois semaines. De l'autre côté de la rue, Amandine ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va évacuer. Elle aussi constate des fissures chez elle depuis plusieurs semaines. "Quand il faudra partir, je prendrai mes sacs et je partirai... dans la précipitation". La mairie, elle, est déjà dans cet état. Le personnel boucle les derniers cartons en vitesse pour évacuer, car il y a aussi des fissures sur les murs. La dernière date de mercredi dernier. Une étude va démarrer pour comprendre ce qu'il se passe, mais le maire veut prendre des précautions. Selon le maire, ces dégâts pourraient venir du sol. En effet, le centre-ville est traversé par un canal maritime sous-terrain qui relie la mer à l'étang de Berre. Plusieurs études vont être menées sur l'ouvrage durant les prochains mois. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara