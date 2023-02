Bazas en fête pour ses bœufs gras

Ils sont attendus par des centaines de spectateurs, mais la foule ne semble pas les déranger plus que ça, pour le moment du moins. Un bovin n'a que quatre ans et demi, mais pèse déjà 850 kilos. De quoi ravir les visiteurs. Si l'on vient à Bazas (Gironde), c'est aussi pour la bonne ambiance. Et ça démarre en musique avec un sacré petit déjeuné. Il y a du boudin, des saucissons, du pâté, des tripes ou encore des saucisses. Olivier vient à Bazas chaque année avec ses amis : "C'est une journée qu'on ne rate jamais. On vient voir les bœufs et manger de la bonne viande avec du bon vin. On passe une belle journée". Sur la place principale, Nathan et Émeline ne passent pas inaperçus. Marcher sur des échasses n'a rien de bien difficile pour ce petit garçon, c'est un vrai plaisir au contraire. Une fierté pour les habitants de voir des jeunes perpétuer les coutumes. Cette fête traditionnelle remonte au Moyen-Âge et à en voir tous ces sourires, pas de doute, elle n'est pas prête de disparaître. TF1 | Reportage A. Viera, R. Dybiec