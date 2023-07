Beau et pas cher, un gâteau spectaculaire

Un gâteau d'anniversaire, ça se déguste en premier avec les yeux. Et ça se cuisine avec beaucoup d'amour. Mais il faut également de la farine, de la poudre d'amande, du beurre, du sucre, de la vanille... de quoi réaliser une pâte sablée. Pour la chantilly, de la crème liquide, des œufs et du mascarpone. Des fruits de saison, des bonbons et quelques fleurs. Ce gâteau pour douze personnes fait-maison coûte environ 25 euros. Zineb est pâtissière. En été, elle aime utiliser des fruits. Pour économiser, prenez juste les fraises. Puis, direction le fleuriste. C'est uniquement pour le plaisir des yeux. Il faut des fleurs de petit diamètre et résistantes. On vous montre comment réduire le coût tout en conservant le goût. Première opération : la pâte sablée, la vanille liquide est moins chère. Pour la poche de la crème chantilly, il n'est pas nécessaire d'en acheter. Un simple sachet de congélation suffit. Choisissez la confiture ou la pâte à tartiner pour éviter le coulis de framboises. Au niveau de la décoration, les confiseries sont moins coûteuses. TF1 | Reportage L. Delsol, K. Betun