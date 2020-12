La neige sur les hauteurs de Gap attire beaucoup de monde

De nombreuses voitures se sont garées sur la route du col Bayard, à quelques kilomètres au nord de Gap, ce week-end. Les habitants sont venus profiter du soleil, de l'air pur, mais surtout de la neige. Comme toutes les stations sont fermées et qu'il n'y a pas de remontées mécaniques, de nombreuses personnes s'y sont rendues pour pratiquer le ski de fond ou la randonnée notamment. Sur place, un champ a été transformé en piste de luge. La nature ainsi transformée, l'espace d'un moment, le confinement n'est plus qu'un lointain souvenir. "On a l'impression que c'est la liberté", confie l'un des sportifs venus sur les hauteurs de Gap. Ce sentiment que la vie reprend fait du bien et met du baume au cœur. Si les habitants du coin sont venus par ailleurs en nombre sur le domaine de ski nordique, il n'y a pas eu de problème de distanciation sociale. Tous en ont profité jusqu'à ce que le week-end s'achève.