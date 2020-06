Beaucoup moins de gastro, de rhumes ou d'angines grâce aux gestes barrières

C'est la bonne nouvelle liée à l'épidémie de Covid-19. Le confinement et le respect des gestes barrières ont fait taire les maladies très communes comme la gastro-entérite, l'angine ou les rhumes. En effet, l'hiver était calme et on constate une diminution nette des pathologies virales. Selon Santé publique France, le taux de consultation pour syndrome grippal est deux fois moins élevé qu'en 2019. Les professionnels de santé espèrent que les Français garderont leurs nouvelles habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.