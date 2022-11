Beaujolais nouveau : le goût de la fête

C'est d'abord un spectacle que nous offrent les habitants de Lyon, les tonneaux roulent depuis le Beaujolais jusqu'aux pavés lyonnais. On peut voir des flambeaux et une foule qui retient son souffle à la percée. Depuis 60 ans, c'est un évènement qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. En effet, c'est surtout pour la convivialité, le partage avec les copains, et les festivités. C'est un privilège de gouter, dès sa sortie, à ce vin primeur dont certains parlent comme d'un grand millésime. Et s'il y a les couche-tard, il y a les lève-tôt . En effet, Bruno est l'un client de ce caviste. il est venu ce jeudi matin dès son ouverture. Pour le professionnel, certains Beaujolais nouveaux n'ont plus à rougir et certains sont même devenus des vins de garde. Au total, 800 bouteilles partiront, toutes, à partir de dix euros le flacon. Dans les restaurants, c'est aussi un grand jour qui attire les clients. Chaque année, le bistrot se transforme en ferme pour l'occasion. Avec des Français qui le redécouvrent, on ne le dira jamais assez, il faudra boire avec modération bien sûr. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi. B. Gereys