Beaujolais nouveau : les viticulteurs tentent de sauver la cuvée 2020

Nous sommes le troisième jeudi du mois de novembre. Traditionnellement, il s'agit du jour où on peut goûter pour la première fois les vins nouveaux. A cause du confinement, il n'y a pas eu de grande fête la nuit du mercredi. Mais ce jeudi matin, les viticulteurs ont cherché d'autres idées pour faire découvrir le Beaujolais. A Beaujeu (Rhône), les vignerons ont voulu partager le travail de toute une année. Dans les caveaux de la commune, les premiers clients se sont précipités dès l'ouverture. La vente à emporter est autorisée, et l'on peut enfin goûter le délicieux breuvage. A Beaujeu, tout est fait pour que ce troisième jeudi de novembre reste festif. Les vignerons de la capitale historique du Beaujolais n'ont pas hésité à développer la livraison à domicile. Pour Jean-Luc Ducruix, vigneron, c'est un moyen de dépanner les clients qui ne peuvent faire le déplacement. Les particuliers ne sont pas oubliés. D'ailleurs, on profite de la livraison pour partager de vrais moments de convivialité et quelques produits du terroir.