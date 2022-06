Beaumes-de-Venise : l’âme des Dentelles de Montmirail

Au pied des Dentelles de Montmirail, Beaumes-de-Venise possède de nombreux trésors issus de la terre et de la pierre. Christian Lafont vit là depuis plus de 20 ans. Il connaît tous les secrets de son village qui démarre là, dans une grotte sur le rocher de Rocalinaud. C'est une sorte de bec crochu, appelé aussi le rocher lunaire qui a été habité dans le passé par des moines. Sur l'amas de sable, sculpté par le vent et la pluie depuis plus d'un million d'années, les moines ont créé ces grottes qui ont donné l'identité du village. Christian aime s'y promener, car ce rocher est un pont de l'histoire de Beaumes, qu'il n'a pas oublié. Sur la terre, dans les vignes, Justine et Valentin Soard surveillent leur cépage de Muscat pour leur prochaine récolte à la fin de l'été. Au XIVe siècle, ce vin était servi sur la table des Papes. Comme des ambassadeurs du terroir de Beaumes-de-Venise, ces jeunes veulent perpétuer la tradition. Le Muscat, Boris en a fait un ingrédient pour mettre ses racines dans l'assiette. TF1 | Reportage P. Lefrançois, J. Hatoum, S. Fargeot