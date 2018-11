Beaune : la 158ème vente aux enchères des Hospices se tiendra le 18 novembre 2018

Chaque année, les amateurs de vins se retrouvent à Beaune pour la traditionnelle vente aux enchères des Hospices. La 158ème édition aura lieu le 18 novembre 2018. Cette vente de charité a trouvé ses origines dans une cour qui date de plus de cinq siècles. Un patrimoine qui a pu être préservé et financé grâce à la mise aux enchères de pièces de vin. Ces dernières sont au nombre de 828 cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.