Bébé prématuré refoulé d'un avion à Nice : les parents témoignent

Trois mois après la naissance de leur fils, ces jeunes parents s'inquiètent toujours de l'état de santé de Léon. Mais à Nice, on leur annonce qu'il doit se faire opérer des yeux en urgence à Paris. "L'hôpital a décidé avec l'accord de la compagnie Air France de faire un vol sanitaire. Air France enlève les sièges à l'arrière de l'avion et emmène des enfants", explique le papa. Le trajet Nice-Paris aurait pu se faire en seulement 1h20. Problème : Léon n'a pas encore de carte d'identité. La compagnie aérienne déclare alors qu'il ne peut embarquer dans l'appareil, le trajet s'effectue donc en ambulance et dure plus longtemps. La compagne aérienne n'a pas souhaité répondre à nos questions, évoquant des raisons sanitaires. Léon n'avait pas encore de carte d'identité. On leur indique que l'acte de naissance n'était pas suffisant. Ils veulent éviter que cela se reproduise.