"Bébel" : ses répliques qui ont marqué les Français

Pour les Français, Bébél c'était avant tout des répliques cultes. "Quand des types de 130 kg disent certaines choses, ceux de 60 kg les écoutent" ou encore "Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Un voleur, de temps en temps, ça se repose", et bien d'autres. Mais tous les dialogues de Belmondo ne prêtaient pas à rire. Quand ce ne sont pas des répliques en particulier qui marquent, ce sont des scènes complètes, comme dans "Itinéraire d'un enfant gâté" par exemple. "Le charisme de Belmondo et de sa barbe, qui va juste regarder ce petit enfant là, il va juste lui apprendre le respect en trois phrases", raconte un amateur. A l'évocation de Jean-Paul Belmondo, beaucoup pensent au professionnel. A Villerville (Calvados), lieu du tournage du film "Un singe en hiver", deux fans inconditionnels se souviennent d'une scène en particulier qu'ils peuvent jouer presque mot pour mot. Bébel, c'était aussi des cascades. Bref, plus de 80 films et autant de scènes mythiques dont chacun se souvient aujourd'hui avec nostalgie.