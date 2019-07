Bègles passe aux 30 km/h : une mesure qui divise les habitants

Bègles est la première ville à limiter la vitesse à 30 km/h sur l'intégralité de son réseau routier. Une mesure accueillie diversement par les 27 000 habitants. Cette décision est censée améliorer le cadre de vie en réduisant les nuisances sonores et la pollution de l'air. L'autre enjeu concerne la sécurité des usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes. Des études vont être menées pour vérifier l'efficacité de la mesure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.