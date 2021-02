La recette des Schenkele alsaciens

En Alsace, impossible d'imaginer un Mardi gras sans les fameux beignets. Les Schenkele font toujours plaisir à voir et sont tout simplement irrésistibles. La tradition des beignets de carnaval commence en cuisine et en famille. À Rœschwoog, Suzanne, 84 ans, connaît sa recette par cœur. Pour préparer ces gourmandises, il faut de la farine, des œufs, de l'amande, du sucre, sans oublier la touche finale : le kirsch distillé artisanalement. Une fois que ces ingrédients sont mélangés, il suffit de bien pétrir pour former une pâte homogène. Le reste est une question de savoir-faire. Les cuisses de dame ou Schenkele en aslacien ont un nom très évocateur. Avant d'en profiter, il reste une dernière étape : les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. Puis, il faut les rouler dans du sucre et de la cannelle avant de les déguster encore chaud. Ces gourmandises nous font revivre un peu notre enfance. Beignets, compote de pommes et autres délices sucrées sont à déguster sans modération. Tout est permis pendant le Mardi gras.