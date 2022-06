Belfort fête les 100 ans de son territoire

On aperçoit ce vendredi un passage bleu blanc rouge au-dessus de la ville. Hommage rare de la patrouille de France pour célébrer l'anniversaire de tout un territoire. Un rendez-vous immanquable pour des Belfortains très attachés à leur cité : "C'est une fierté", "On est considéré!". Ce 2022, c'est l'année centenaire du territoire de Belfort. C'est l'occasion de redécouvrir un patrimoine. Ce vendredi matin, les enfants font une chasse aux lions un peu particulière, à retrouver sur les vieux bâtiments de la vieille ville. "C'est emblématique. Ça symbolise la résistance à l'ennemi, le courage des Belfortains", nous explique-t-on. Après la guerre de 1870, face à la Prusse, la citadelle de Belfort est restée comme le symbole de la résistance de la ville. Le lion en grès rose fait la fierté des habitants. Dans sa mercerie plus que centenaire, Francette collectionne les plaques de rue du vieux Belfort. Un petit clin d’œil à sa ville de cœur. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre