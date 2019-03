Belgique : 40% des citoyens favorables à l'arrêt des soins pour les plus de 85 ans

Dans une maison de retraite à Mouscron, en Belgique, le personnel soignant ne cache pas son indignation. Une enquête révèle que 40% des Belges interrogés préconisent l'arrêt des soins vitaux pour les plus de 85 ans afin de préserver la Sécurité sociale. Pour le Dr Patrick Vorel, médecin coordinateur de l'établissement Home Van Dewelde, cette opinion est "inacceptable". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.