VIDÉO - Belgique : le braquage improbable d'une bande de malfaiteurs (trop) naïfs

C'est l'histoire improbable d'un commerçant qui se fait braquer par une bande de novices à Charleroi, en Belgique. Maître de la répartie et doté d'un grand sens de la ruse, le gérant a demandé aux bandits de revenir plus tard pour obtenir plus d'argent. Une chose qu'ils ont faite et qui leur à valu une arrestation par la police. En effet, le vendeur avait appelé entre temps les forces de l'ordre pour leur expliquer la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.