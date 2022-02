Belgique : des héros de BD sur les passeports

Les nouveaux passeports délivrés en Belgique à partir de lundi contiendront des pages truffées d'illustration des personnages de bande dessinée qui sont nées sous la plume des auteurs belges. Cela montre que l'administration peut parfois faire preuve de fantaisie. Marsupilami, Tintin, Lucky Luke... dans ce futur passeport belge, on découvre les personnages de BD auxquels les Belges sont très attachés. Les habitants de Bruxelles sont ravis de voir ces personnages dans leurs passeports, car ils sont réputés pour avoir un humour très décalé. Par ailleurs, au musée de la BD à Bruxelles, on est ravi du choix des personnages qui vont redonner un peu de couleurs au passeport. Celui-ci pourrait même devenir un objet culte pour les collectionneurs du monde entier voulant se naturaliser afin d'obtenir ce passeport comme l'imagine Salvatore qui travaille au musée. Il est clair que les BD sont très présentes en Belgique, car c'est là qu'elles ont été inventées. En plus des dessins sur les murs et dans les passeports qui font la joie des Bruxellois, ces dessins renforcent la sécurité au niveau des faux passeports. TF1 | Reportage S. Boey, S. Hembert