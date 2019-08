Belgique : les touristes mal informés sur la zone de basses émissions

Pour chasser les véhicules diesels les plus polluants, Bruxelles a mis en place la zone de basses émissions. Les touristes, qui se font souvent avoir, déplorent toutefois un manque de communication sur cette disposition. En effet, les panneaux signalant la zone de basse émission sont peu visibles contrairement aux caméras de surveillance qui sont au nombre de 190. Sans un sésame d'enregistrement délivré par un site bruxellois, ils risquent de payer une amende de 150 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.