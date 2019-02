Belgique : une pétition pour préserver le pont des Trous de Tournai

Une pétition contre la destruction du pont des Trous de Tournai a été lancée en Belgique. Ce monument qui date du moyen-âge figure parmi les trois derniers ponts militaires au monde. Cette décision de démanteler l'ouvrage a révolté les associations locales de défense du patrimoine. Les travaux vont bientôt commencer malgré la protestation qui a réuni plus de 11 000 signatures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.