Belle et Sébastien, place à la nouvelle génération

Un studio en pleine nature au cœur des Pyrénées, un jeune garçon et un chien, nous sommes sur le tournage du nouveau "Belle et Sébastien". C'est un film complexe à tourner, mais une belle histoire d'amitié entre un animal mal traité et un enfant solitaire. Belle et Sébastien apparaissent pour la première fois à la télévision en 1965. Une série puis trois films ont été tournés ces dix dernières années. Celui-ci est le quatrième. L'action ne se passe plus dans les années 60, mais aujourd'hui. Les préoccupations écologiques ont fait leur apparition. Le grand-père a été remplacé par une grand-mère. Cependant, les ingrédients fondamentaux ont été conservés. Un cocktail en général gagnant. Les précédents films ont attiré entre un et trois millions de spectateurs. TF1 | Reportage S. De Vaissière, F. Petit